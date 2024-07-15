Через велику реконструкцію в італійській столиці туристи не можуть відвідати деякі пам'ятки.

Туристів, які планують цього року відвідати Рим, попередили, що їхню поїздку істотно можуть зіпсувати масштабні будівельні роботи по всьому місту, через які багато доріг там перекопані або перекриті.

Як пише Reuters, масштабну реконструкцію в італійській столиці затіяли напередодні Jubilee 2025 року – великого свята у Ватикані, яке проводиться кожні 25 років. У 2025 році з цієї нагоди в місті очікують прибуття 32 мільйонів туристів.

Скориставшись цим спеціальним святом Рим об'єднав мільярди євро державних і європейських фондів для капітального ремонту застарілої міської інфраструктури, зокрема туристичних об'єктів, транспортних вузлів, парків, вулиць і навіть сміттєвих баків.

Відео дня

Інтенсивні роботи викликали гнів як місцевих жителів, які змушені пересуватися містом, об'їжджаючи численні будівельні майданчики та перекриті дороги, так і мандрівників, які не змогли відвідати деякі туристичні об'єкти та зробити гарні фото.

Зокрема, наразі всі три фонтани на площі Пьяцца Навона, включно зі знаменитим Фонтаном Чотирьох річок, забиті на реставрацію, як і фонтан епохи Відродження перед Пантеоном.

Однак мер італійської столиці Роберто Гуалтьєрі запевняє, що все це того варте.

"Це унікальна можливість провести структурні зміни та покращити Рим. Ми збираємося отримати більш стійке, інклюзивне та інноваційне місто, яке розширить свою виняткову спадщину", – заявив він.

За його словами, наразі в місті ведуться роботи на рекордних 3200 об'єктах, зокрема 322 проєкти, які вважаються важливими для майбутнього свята, наприклад, створення Ватиканом "однієї з найкрасивіших площ у світі".

"Ми знали, що робота йде, але не припускали, що її буде так багато. Це трохи прикро. Але, гадаю, тут так багато цікавого, що завжди можна знайти щось, що не вкрите будівельним риштуванням", – розповів турист зі США Том Пагано, який відвідав Рим зі своєю дружиною і донькою.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2025 році влада Венеції планує підвищити плату за вхід до міста, яка почала діяти цього року в піковий сезон відвідувань.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.