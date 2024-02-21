УВКБ ООН потрібно $993 млн для фінансування реагування на кризу з українськими біженцями.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявило, що США повинні зберегти фінансування гуманітарних організацій для полегшення кризи біженців, викликаної вторгненням РФ в Україну.

Зокрема, УВКБ ООН потрібно $993 млн для фінансування реагування на кризу з українськими біженцями, пише Reuters. Там пояснили, що в цілому $600 млн було виділено на ремонт будинків і надання допомоги, щоб ті, хто виїхав, могли повернутися додому в Україну, але до теперішнього часу профінансовано тільки 13% цієї суми. Філіп Леклерк, директор УВКБ ООН в Європі акцентував, що організація приділяє пріоритетну увагу ремонту будинків.

Він зазначив, що більшість українських біженців висловили бажання повернутися додому, але ракетні удари і невизначені економічні перспективи заважають їм це зробити.

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Він підкреслив, що в ООН уважно стежать за ситуацією в США, які є основним спонсором організації. "Держдепартамент повинен отримати додаткові бюджетні можливості, в тому числі для допомоги Україні, яка ще не схвалена Конгресом. Частина цієї підтримки може бути направлена УВКБ ООН та іншим агентствам ООН для підтримки українських біженців", - висловив думку Леклерк.

За його даними, США вносять понад 30% бюджету УВКБ ООН, а іншими провідними донорами є Євросоюз, Німеччина і Японія.

"Нам знадобиться та щедрість, яку ми спостерігаємо в усьому світі, щоб продовжувати надавати допомогу Україні, поки триває війна", - сказав Леклерк.

Ситуація з українськими біженцями

Вторгнення РФ змусило близько 6,3 млн осіб тікати з України за кордон. За даними УВКБ ООН, ще 3,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

При цьому, Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається з'ясувати долю 23 тис. осіб - як з української, так і з російської сторони, чиї сім'ї не мають про них ніяких звісток.

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