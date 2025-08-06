За словами Орбана, рівень допомоги, який надавали українцям раніше, є занадто високим.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд збирається скоротити обсяги підтримки українських біженців. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Коли Україна зазнала нападу, Угорщина зробила те, що повинна була зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні. Наша відповідальність зрозуміла: надавати допомогу, але ніколи не ставити під загрозу інтереси угорців. Це той баланс, який ми повинні підтримувати", - написав Орбан.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, рівень допомоги, який надавали українцям раніше, є занадто високим. Він запевнив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

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Орбан підкреслив, що тепер українським біженцям варто очікувати меншого обсягу допомоги. Він зазначив, що "нічого безкоштовного у світі не буває".

В Угорщині виступили проти плану Трампа щодо підтримки України

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не має наміру брати участь у закупівлях зброї у США для потреб України, як це запропонував американський лідер Дональд Трамп. Проте він додав, що ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки зробив Трамп.

Також Сіярто розкритикував українську мобілізацію. Він запевнив, що в країні відбувається "полювання на людей".

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