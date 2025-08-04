Китай може і зовсім отримати додаткові поступки від Трампа.

США і Китай можуть залагодити багато розбіжностей і укласти торговельну угоду, уникнувши жорстких мит, проте з одного питання сторони, як і раніше, далекі від згоди - це вимога Вашингтона, щоб Пекін припинив закуповувати нафту в Ірану і Росії.

"Китай завжди буде забезпечувати свою енергетичну безпеку, виходячи з національних інтересів. Примус і тиск ні до чого не приведуть. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - заявило МЗС КНР після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі у відповідь на погрозу США запровадити 100-відсоткові тарифи, пише Associated Press.

Ця заява прозвучала на тлі взаємних сигналів Пекіна і Вашингтона про оптимізм і готовність до компромісів для стабілізації комерційних зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

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Однак, як повідомляє ЗМІ, воно підкреслює впевненість Китаю у своїй жорсткій позиції, особливо коли торгівля перетинається з енергетичною та зовнішньою політикою.

Міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів заявив: "Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо втручатися, тому вони воліли б платити 100% тариф". Також він назвав колег із КНР - "жорсткими переговірниками", хоча, за його словами, їхній "опір" не гальмує діалог між країнами і є всі шанси укласти угоду.

Керуючий директор консалтингової компанії Teneo Габріель Вайлдау висловив сумнів, що президент США Дональд Трамп дійсно введе 100% тариф. "Реалізація цих загроз зруйнує весь прогрес і, найімовірніше, поставить хрест на будь-якій можливій угоді між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, якщо вони зустрінуться восени", - наголосив він.

США ж прагнуть обмежити продаж нафти Росією та Іраном, щоб скоротити фінансування їхніх збройних сил.

Китай відповідає жорстко

Коли у квітні Трамп оголосив про масштабні мита на десятки країн, Китай виявився єдиним, хто відповів дзеркально, відмовившись поступатися тиску США.

"Якщо США налаштовані запровадити мита, Китай боротиметься до кінця - це офіційна і послідовна позиція Китаю", - заявив директор Інституту СОТ при Університеті міжнародного бізнесу та економіки в Пекіні Ту Сінцюань.

За його словами, крім переговорної тактики, Китай може сумніватися, що США реально підуть на погрози, і сумнівається в тому, наскільки важливо для Трампа протистояти Росії.

Скотт Кеннеді, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, вважає, що Пекін навряд чи змінить свою позицію, доки бачить неузгодженість у зовнішньополітичних цілях США щодо Росії та Ірану, в той час як підтримка Москви з боку Китаю - "стабільна і прозора". Він також зазначив, що Китай може використовувати це питання як важіль для отримання додаткових поступок від Трампа.

Старший науковий співробітник Інституту політики Азії Денні Рассел і зовсім заявив, що зараз Пекін сприймає себе "власником усіх козирів" у протистоянні з Вашингтоном. За його словами, Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче "гучної угоди" з Сі Цзіньпіном, тому відмова Китаю припинити закупівлі нафти в Ірану і Росії навряд чи стане причиною провалу переговорів, хоча і створює певну напруженість.

"Пекін просто не може собі дозволити відмовитися від іранської та російської нафти. Це занадто важливе стратегічне джерело, і Китай отримує його за нижчою вартістю", - зазначив він.

Інші новини про вимоги Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що ультиматум президента США, з одного боку, демонструє, що Трамп може займати жорстку позицію. З іншого боку - це черговий "подарунок" для Путіна і Сі. Росія використовує час, який Трамп дав Путіну як "нове вікно можливостей".

Крім того, ми також розповідали про нестабільну сторону Трампа, що проявилася в момент рішення про переміщення атомних субмарин. Американського лідера вже критикують за імпульсивні рішення.

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