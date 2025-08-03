Навчання проходять під носом у Японії, де розташовані бази США.

Росія та Китай влаштували спільні військово-морські навчання в Японському морі. Про це пише Reuters із посиланням на заяву Тихоокеанського флоту Росії.

"Навчання відбуваються через два дні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" у відповідь на зауваження колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Однак вони були заплановані задовго до дій Трампа", – пише агентство.

В межах навчань великий російський протичовновий корабель та два китайські есмінці провели спільне проходження заданим маршрутом. Також у маневрах задіяні дизель-електричні підводні човни обох країн і китайське судно, призначене для порятунку підводних човнів.

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Під час навчань, які мають завершитися у вівторок, російські та китайські моряки проведуть спільні артилерійські стрільби, відпрацюють методи боротьби з ворожими підводними човнами та ворожою авіацією. Також будуть відпрацьовані спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

Як зазначає Reuters, незадовго до повномасштабного російского вторгнення в Україну Росія та Китай підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень" і відтоді проводять регулярні військові навчання для відпрацювання координації між своїми збройними силами. Також ці навчання розглядаються як сигнал стримування для їхніх геополітичних супротивників.

Росія і Китай: останні новини

Як писав УНІАН, останнім часом кількість китайських компонентів у російських "Шахедах" зросла удвічі-втричі. В Офісі президента України кажуть, що Китай бере на себе усе більшу роль в прямій підтримці російської збройної агресії.

Однак, за словами експертів, серед політичного істеблішменту в Китаї існує справжній розкол щодо війни в Україні. Частина китайських топ-чиновників хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні, від якої Китаю самі проблеми. Інші ж прагнуть використовувати її як інструмент у своєму протистоянні Заходу.

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