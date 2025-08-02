Після переміщення атомних субмарин NYT нагадало про нестабільну сторону Трампа

Президента США міг піддатися роздратуванню Путіним та наказати пересунути підводні човни, не зваживши це рішення як слід.

Президента США Дональда Трампа критикують за імпульсивні кроки: в один день той використав свої повноваження головнокомандуючого армією США, віддавши наказ про передислокацію атомних субмарин, та звільнив голову урядового агентства, який вступив з ним в суперечку. Про нетерплячість Трампа розповідається в статті The New York Times.

Видання нагадало, що Трампа роздратували беззмістовні вислови колишнього президента Росії Дмитра Медведєва - його автор статті назвав "улюбленим інтернет-тролем Кремля". І у відповідь Трамп змінив місце дислокації атомних підводних човнів.

"Трамп відреагував так, ніби справжній конфлікт між наддержавами може розпочатися, наказавши підводним човнам зайняти позиції для захисту від будь-якої загрози", - йдеться у матеріалі.

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На думку автора, Трамп продемонстрував іншу сторону себе, відреагувавши з непропорційною інтенсивністю і явною нетерплячістю. А його дії, пише автор, були частиною моделі, в якій він продемонстрував зростаючу нетерпимість до тих, хто не підкоряється його волі.

"Росія під керівництвом Путіна, яку Трамп колись вважав партнером у вирішенні великих проблем, залишила Трампа розчарованим і змусила його стикатися з глузливими нагадуваннями про його обіцянку, що він зможе покласти край війні в Україні в перший же день свого президентства", - говориться в статті.

Там нагадується, що Путін відповідає на мирні зусилля Трампа новими атаками і ігнорує погрози подальших санкцій з боку США, тому Трамп повернувся проти нього.

А незабаром після того Трамп звільнив главу Бюро статистики праці, стверджуючи, що дані про зайнятість були підроблені, щоб поставити його в поганому світлі.

Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Р. Болтон сказав, що Трамп навмисно оточив себе людьми, які "завжди погоджуються з ним".

"Це ще одне свідчення того, що він не підходить на посаду президента. Президент не повинен так реагувати на жодну з цих ситуацій", - сказав Болтон.

На його думку президент повинен проявляти більше дисципліни. Оточивши себе помічниками, які не бажають протистояти його імпульсам, Трамп не відчуває жодних обмежень у своїх імпульсивних висловлюваннях, сказав Болтон.

"Можливо, він навіть не розуміє, що робить. Для нього настільки природно говорити обурливі речі, що він не здатний думати про стратегічні наслідки. Трампа не стримує реальність. Він просто говорить те, що хоче сказати", — сказав Болтон.

Атомні підводні човни США змінили місце розташування: що відомо

Нагадаємо, що днями Дональд Трамп оголосив, що відправляє два атомні підводні човни у "відповідні регіони" у відповідь на провокації Москви. І хоча сам Трамп назвав це відповіддю на провокацію Медвєдєва, у The Times вважають, що справжнім адресатом послання є російський диктатор Путін. Видання пише, що Трамп діє завуальовано, намагаючись публічно не ображати Путіна, бо ще "вірить у їхню дружбу".

Однак в Інституту з вивчення війни вважають, що Кремль і надалі буде тиснути на Трампа. Мета росіян – змусити президента США відмовитися від дедлайну у 10 днів для завершення війни, який спливає 8 серпня і після якого можливі вторинні санкції проти покупців російської нафти.

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