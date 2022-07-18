Документ має затвердити мер міста Ерік Адамом.

Перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Нью-Йорк планують в український шлях. Цей мікрорайон Брукліна називають "Маленька Одеса" через велику кількість вихідців з СРСР.

Про це розповів представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

"14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні в український шлях", - йдеться в повідомленні.

Пізніше дипломат опублікував документ, з якого випливає, що мова йде про перехрестя Брайтон-Біч-авеню і Коні-Айленд-авеню.

За даними місцевого видання Ріх11, законопроект, який прийняла міська рада Нью-Йорка, передбачає перейменування перехрестя двох авеню МакДональд і Черч в Брукліні в Маленький Бангладеш і Вудсайд-Авеню між 76 і 79 вулицями в Квінсі - в Маленький Таїланд.

Всього зміни можуть торкнутися 78 вулиць і громадських місць по всьому Нью-Йорку Документ повинен затвердити мер міста Ерік Адамом.

Довідка УНІАН. Район Брукліна Брайтон-Біч відомий тим, що його уподобали громадяни Російської Федерації та вихідців з колишнього СРСР. Його навіть називають"маленька Одеса".

Як раніше повідомляв УНІАН, департаментом з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка оприлюднив відеоінструкцію для жителів міста на випадок можливого ядерного удару.

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