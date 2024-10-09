Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Орбана під час виступу в Європарламенті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після його виступу в Європарламенті. За її словами, він заграє з російським диктатором Володимиром Путіним, допускаючи іноземне втручання зі сторони РФ та Китаю, а також підводить угорський народ, пише Politico.

"Все ще є ті, хто звинувачує у цій війні не окупанта, а окупованих. Не на жадобі влади Путіна, а на жадобі України до свободи", - зауважила фон дер Ляєн.

Після чого вона, дивлячись прямо на Орбана, сказала:

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"Я хочу запитати їх. Чи будуть вони коли-небудь звинувачувати угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи литовців за радянські репресії 1991 року?".

Після цих слів проєвропейські політичні групи почали аплодувати.

Також президентка Єврокомісії обговорила з Орбаном й інші питання. Під час розмови вони погодилися, що Європейський Союз потребує великих інвестицій.

За її словами, попри зусилля ЄС, які спрямовані на розвиток єдиного ринку, є "один уряд, який рухається в абсолютно протилежному напрямку, віддаляючись від єдиного ринку".

"Як може уряд залучати більше європейських інвестицій, якщо в той же час він дискримінує європейські компанії, обкладаючи їх більшими податками, ніж інші?", - наголосила фон дер Ляєн.

Насамкінець політик зачепила питання міграції. Раніше Орбан заявляв, що його країна є однією з небагатьох, хто бореться за недопущення незаконних мігрантів до ЄС.

"Я чула ваші слова, ви сказали, що Угорщина захищає кордони і що злочинців ув'язнюють в Угорщині. Як це узгоджується з тим фактом, що минулого року влада звільнила з в'язниці засуджених торговців людьми і контрабандистів до закінчення терміну їхнього ув'язнення?", - запитала президентка Єврокомісії угорського прем'єра.

Також фон дер Ляєн розкритикувала рішення Угорщини щодо послаблення візового режиму для громадян РФ цього літа. За її словами, такий крок є "ризиком для безпеки" всіх країн ЄС.

"Це не захист суверенітету Європи, це чорний хід для іноземного втручання", - додала вона.

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв УНІАН, угорський опозиціонер Мартон Гєкічкі намагався напасти на прем'єр-міністра Угорщини під час його пресконференції, таким чином він зірвав виступ Орбана. Політик вибіг до трибуни та кинув в бік Орбана схожі на купюри листівки, коли той висловлювався проти імміграції.

"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - вигукнув він.

Водночас політичний директор уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що Угорщина, ймовірно, не чинила опір в разі вторгнення РФ. За його словами, боротьба України за незалежність є "безвідповідальною".

"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив у оборонну війну…, і ми бачимо, скільки людей загинуло та скільки територій втрачено", - сказав він.

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