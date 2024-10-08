Його підтримав колишній прем'єр Угорщини Ференц Дьюрчань.

Угорський опозиціонер Мартон Гєкічкі зірвав прес-конференцію прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо головування країни в Європейському Союзі.

Чоловік вибіг до трибуни та кинув в бік Орбана схожі на купюри листівки, коли той висловався проти імміграції. "За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - кричав Гєкічкі.

Охорона зупинила чоловіка та вивела з зали. Відомо, що він є членом угорської партії "Демократична коаліція" та представником 4-го виборчого округу міста Ерд.

Колишній прем'єр Угорщини, очільник "Демократичної коаліції" Ференц Дьюрчань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook підтримав вчинок Гєкічкі:

"Ми висловилися: ми завжди і скрізь будемо говорити, що в Угорщині сьогодні зрадницький уряд".

Угорщина в ЄС

Як відомо, країна неодноразово зазнавала критики через зв'язки з Москвою, блокування допомоги Україні та неоднозначні заяви в бік інших держав-членів Європейського Союзу.

Влітку Орбан поїхав на зустріч із Путіним у Москві, що значно обурило багатьох європейських політиків.

Сьогодні стало відомо, що Будапешт заблокував рішення щодо надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів.

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