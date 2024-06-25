Протягом останнії 5 років цю посаду обіймала німкеня Урсула фон дер Ляєн.

Чинну голову Єврокомісії ("уряду" ЄС) Урсулу фон дер Ляєн, ймовірно, перепризначать на другий термін. Висунути її кандидатуру погодилися керівники європейських держав-членів блоку, пише німецьке видання Handelsblatt із посиланням на свої джерела.

Також європейські країни попередньо домовилися, що чинна прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас обійматиме посаду комісарки ЄС із закордонних справ.

Крім того, колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту планують обрати президентом Європейської Ради. Попередньо його каденція становитиме 2,5 роки. Якщо він впорається з обов’язками, його переоберуть на другий термін.

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Офіційне голосування за призначення нового керівника Єврокомісії відбудеться 18 липня. Для перемоги кандидат має отримати підтримку кваліфікованої більшості країн ЄС та щонайменше 361 із 720 депутатів Європарламенту, який якраз оновив свій склад після виборів.

Вибори в ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, у червні в Європі відбулися вибори до Європейського парламенту, на яких досить багато голосів отримали праві та ультраправі партії. Зокрема такі, які симпатизують Росії або принаймні негативно ставляться до України.

Також ми розповідали, що американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що голосування на виборах до Європарламенту, де перемогли ультраправі партії в Німеччині та Франції, може бути показником зростаючої втоми Заходу від війни в Україні. За словами колишніх урядовців, результати виборів можуть бути передвісником назріваючого опору військовим зусиллям західних країн.

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