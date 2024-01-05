В американському оборонному відомстві цю інформацію заперечують.

Американське видання Newsweek заявило, що Сполучені Штати планують утилізувати сотні ATACMS із вичерпаним терміном придатності замість того, щоб передати їх Україні. У Пентагоні цю інформацію заперечують.

"Так, я бачив ці повідомлення в пресі. Це неправда. Ці повідомлення помилкові", – сказав на брифінгу речник Пентагону, генерал Патрік Райдер.

Зазначимо, що раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі ьакож не підтвердив інформацію про те, що Сполучені Штати мають намір утилізувати ракети ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації.

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Утилізація ATACMS: що відомо

Нещодавно у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності. Низка експертів таке рішення розкритикували, оскільки закінчення терміну експлуатації не означає, що ракети непридатні до використання. Зазначалося, що їх можна було б використати на полі бою в Україні.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, старший радник НАТО з питань логістики, генерал-лейтенант Бен Годжес також висловився за передачу протермінованих ATACMS Україні. За його словами, єдине, що заважає Штатам надати цю зброю Києву, – "це наша політична воля". Питання про термін придатності ракет він назвав "відмовкою".

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