У Байдена плани знищити ракети з терміном придатності, що минув, не підтвердили.

США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності, витративши на це чималі гроші платників податків.

Про це пише Newsweek. За словами колишнього спеціального радника Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Деніела Райса, ці ракети залишаються "прекрасною легальною високоточною касетною зброєю", і їх можна було б передати Україні. Він запевняє, що термін придатності не є проблемою.

"Вони працюють. Будь-яка зброя з часом замінюється на кращу, більш смертоносну, більш економічно ефективну зброю. М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них", – наголосив він.

Хоча багато що залежить від того, наскільки протерміновані ці ракети, вони все ще придатні для застосування протягом багатьох років після цієї дати, говорить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. На його думку, відмова в передачі ATACMS через термін придатності стане не рішенням, пов'язаним з безпекою, а політичним кроком.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, що спеціалізується на питаннях оборони і військового аналізу на Близькому Сході, підкреслив, що ключовим моментом в цьому питанні є збереження двигуна твердопаливної ракети в належному стані. І термін зберігання ATACMS може бути куди більше за заявлений виробником.

Є "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, якими Україна могла б стріляти з HIMARS і які США збираються утилізувати, каже Деніел Райс. Маючи достатню кількість М39 Україна могла б розірвати логістичні ланцюжки забезпечення російських військ на півдні. Вони також можуть дістати цілі в районі Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій Росією території.

Своєю чергою Бен Ходжес зазначив, що дістати, наприклад, до військових об'єктів РФ в Севастополі за допомогою касетного варіанту цієї ракети не вийде. За його словами, Україні необхідна більша кількість ATACMS, і немає жодної причини їх не передавати.

Реакція Білого дому

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не підтвердив інформацію про те, що Сполучені Штати мають намір утилізувати ракети ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації, замість того щоб розглянути шляхи їх передачі Україні.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – сказав він.

Що про матеріал Newsweek кажуть експерти

Політичний аналітик громадської організації "Разом для України" та співробітник Атлантичної ради Даг Кляйн наголосив, що повідомлення про те, що ATACMS збираються викинути на брухт замість передачі Україні, викликає "серйозне занепокоєння".

У соцмережі Х він звернувся до різних комітетів у Конгресі США, що здійснюють нагляд за діяльністю адміністрації, аби цього не допустили. Він закликав надіслати ATACMS Україні зараз, наголосивши, що "в Білого дому закінчилися виправдання".

На це відреагував і колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

"Беззуба і безхребента політика (Заходу) проти Росії виростила монстра. Сьогодні (українці) платять кров’ю за затримку постачання Україні такої необхідної далекобійної артилерії АTACMS, Taurus. Чого ми чекаємо? Створюємо надію на виживання агресора?" – висловився політик.

Заступниця директора Центру Євразії Атлантичної ради Шелбі Мегід у соцмережі Х звернулася напряму до Байдена. Вона заявила, що знищення ATACMS "абсолютно небезпечно і божевільно, якщо це справді станеться".

"Ну ж бо, президенте. Українські діти вмирають у своїх домівках, інші тремтять у бомбосховищах і на станціях метро, а українське керівництво та правозахисники благають більше зброї та ATACMS, щоб захистити свої громади від атак", – додала вона.

Зброя для України: це варто знати

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поки Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, Вашингтон не зможе постачати допомогу Києву. Він зазначив, що адміністрація США робитиме все можливе, щоб українці отримували необхідне озброєння.

Тим часом у ЗСУ вже показали роботу Чеських САУ Dana-M2, які доставили разом з боєприпасами. За даними ЗМІ, Україна отримала 26 одиниць модернізованих колісних артилерійських систем Dana-М2. Дальність їх стрільби сягає 25,5 км.

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