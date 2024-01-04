Він наголосив, що єдине, що заважає Штатам надати цю зброю Києву, – "це наша політична воля".

У разі закінчення терміну придатності в будь-якого американського озброєння, замість його утилізації, його варто передати Україні, оскільки з високою імовірністю ця зброя може виявитися ефективною на передовій. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, старший радник НАТО з питань логістики, генерал-лейтенант Бен Годжес.

В коментарі "Укрінформу" він наголосив, що єдине, що заважає Штатам надати цю зброю Києву, – "це наша політична воля". Питання про термін придатності ракет для ATACMS він назвав "відмовкою".

"Якщо термін придатності деякої зброї закінчується або закінчився, є високі шанси, що більшість із цієї зброї все ще можна використовувати. Я кажу так: давайте віддамо її ЗСУ, адже вони довели свою надзвичайну інноваційність та вправність в інтеграції всієї отриманої зброї та її ефективному використанні. Давайте зробимо це замість того, щоб знищувати цю зброю", – додав Годжес.

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Він визнав, що "немає жодної зброї чи платформи, яка б змінила ситуацію" на полі бою. За словами Годжеса, йдеться про поєднання повітряних, наземних і морських сил.

"Але, безперечно, першими в моєму списку будуть ракети дальньої дії, щонайменше 300 кілометрів. Отже, це ATACMS і Taurus", – констатував екс-командувач Сухопутних сил США в Європі.

Ця зброя допоможе українським захисниками вражати ворожі цілі на окупованих територіях, включно з Кримом. Тоді жоден штаб загарбників, російська артилерійська установка чи логістика не будуть у безпеці.

"Жоден російський корабель у Криму не буде у безпеці. Жодна російська авіабаза. Жодна пускова платформа для "шахедів" на окупованій території Україні не буде в безпеці", – сказав він.

Утилізація ракет для ATACMS у США

Видання Newsweek писало, що США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності. Зазначалося, що аналітики вважають, що ці ракети можна було б передати Україні, оскільки вони все ще залишаються ефективним озброєнням.

У Білому домі плани щодо знищення ракет не підтвердили. Водночас аналітики та політики забили на сполох. Так, екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що "беззуба і безхребента політика (Заходу) проти Росії виростила монстра".

"Сьогодні (українці) платять кров’ю за затримку постачання Україні такої необхідної далекобійної артилерії АTACMS, Taurus. Чого ми чекаємо? Створюємо надію на виживання агресора?" – додав він.

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