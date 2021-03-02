Офіцерів російської поліції кидають за ґрати за продаж державних даних, які допомогли викрити учасників замаху на опозиціонера.

В Санкт-Петербурзі арештували майора поліції. Його звинуватили в тому, що він передав важливу інформацію людям, які розслідували отруєння Олексія Навального.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що за деякими даними, поліцейського звати Роман Гладушевич. Він нібито продав дані про пасажирів рейсу з Томська до Москви, на борту якого був і Навальний, коли його намагалися вбити.

Читайте такожЄС запроваджує нові санкції проти Росії за ув’язнення НавальногоАрешт був проведений після перевірки, хто отримував доступ до системи "Магістраль", яка звіряє дані пасажирів авіаліній з даними рейсів. Система показала, що у вересні майор поліції отримав дані про рейси з Томська до аеропорту "Домодедово" в Москві за 20-21 серпня 2020 року. Цю інформацію він нібито передав "третім особам".

Gazeta Wyborcza пише, що це вже другий арешт працівника російської поліції після провального замаху на Навального. 29 грудня в Самарі затримали лейтенанта Кирила Чупрова, якого теж звинуватили у продажу даних з системи "Магістраль". Обох поліцейських можуть відправити за ґрати на 10 років.

"Пробивання" даних у агентів Кремля

За допомогою арештів Кремль намагається приборкати практику, які називають "пробиванням". Йдеться про продаж чиновниками російських служб незаконно отриманої інформації з державних баз даних через інтернет. До цього часу влада ігнорувала це явище. Оскільки дані "пробивали" в основному ревниві чоловіки і жінки, приватні детективи чи колектори боргів. Ситуація змінилася, коли ці дані почали використовувати для політичних цілей і для викриття агентів спецслужб Кремля.

Читайте такожНавального етапували з московського СІЗО до колоніїВ грудні слідчі з організації Bellingcat разом з журналістами видань The Insider, CNN і Der Spiegel опублікували звіт, в якому розкривалися деталі замаху на життя Навального. В ньому, зокрема, називалися імена агентів ФСБ, які брали участь в організації й втіленні спроби вбивства російського опозиціонера. У Кремлі все заперечили, а ФСБ назвало звіт "провокацію". На Заході ж розслідування викликало великий резонанс.

Справа Навального: подробиці

Олексій Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального в колонію за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

22 лютого керівники МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Переклад: Лесь Димань