Засновник однієї з ворожих до Кремля партій закликав росіян відвернутись від ув'язненого опозиціонера.

Російська опозиція хоче завоювати місця в парламенті, мобілізувавши виборців, розлючених ув'язненням Олексія Навального. Але цей план вже зазнав потужного удару через спалах конфлікту всередині опозиції.

Як пише Reuters, все почалося з того, що засновник ворожої до Кремля партії "Яблоко" закликав росіян відвернутися від Навального, який став найбільш помітним опозиційним політиком після арешту.

"Всі повинні вирішити для себе, підтримувати Навального чи ні. Але варто розуміти. Демократична Росія, повага до людей і життя без страху і репресій не сумісні з політикою Навального", - сказав Григорій Явлинський, звинувативши Навального в ксенофобії й авторитарному націоналізмі.

Читайте такожBBC: Ув'язнення Навального - це початок проблем для Кремля, а не кінецьУ вересні в Росії пройдуть парламентські вибори. І союзники Навального планують заохотити людей голосувати тактично. Але коментарі Явлинського спричинили конфлікт у партії "Яблоко". Крім того, соратники ув'язненого опозиціонера тепер вимагають від партії виключити свого засновника.

В російському сегменті соціальний мереж почалися сварки. Одні користувачі атакують Явлинського, а інші підтримують його. Але все це ставить під питання здатність опозиції Росії об'єднатися. Влада в минулому дозволяла партії "Яблоко" брати участь у виборах, хоча вона не набрала достатньо голосів, щоб потрапити в парламент. Тим часом, заявки соратників Навального на реєстрацію партії, постійно отримують відмову.

Деякі члени "Яблоко" розкритикували Ялинського, звинувативши його у тому, що він ризикує відштовхнути виборців у часи, коли люди шукають політичну підтримку після протестів.

"Або наша партія зможе представляти цих людей, або ми залишимося без виборців. А це кисень для політичних сил", - сказав впливовий член партії Лев Шлосберг.

Читайте такожДружина Навального покинула Росію - ЗМІНалаштований проти Кремля колишній мер міста Єкатеринбург Євгеній Ройзман сказав, що більше не може балотуватися в парламент за списком партії "Яблоко". Інші стверджують, що критикувати Навального, коли він став політичним в'язнем, неправильно.

Конфлікт в опозиції проливає світло на давні сумніви, які були поширені серед критиків Кремля щодо Навального і його здатності бути лідером. Зокрема, багатьох насторожували його неприйнятні погляди. Партія "Яблоко" виключила його зі своїх лав у 2007 році за "націоналістичну активність".

Навальний, який брав участь у маршах радикальних націоналістів й жорстко висловлювався про людей неросійського походження, наполягав, що реальна причина його виключення - це його бажання позбутися Явлинського.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Переклад: Лесь Димань