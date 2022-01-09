Дитина зникла ще в серпні 2021 року.

У Кабулі дитина, яка зникла під час евакуації з Афганістану, возз'єдналася зі своєю сім'єю. Хлопчик прожив кілька місяців у таксиста, який знайшов його в аеропорту.

Про це пише Reuters.

Під час евакуації 19 серпня батьки злякалися, що їх син постраждає в натовпі. Батько передав сина солдату у формі, який знаходився по інший бік стіни. Він вважав, що швидко подолає п'ять метрів до входу в аеропорт.

У цей момент сили Талібану відтіснили натовп. Ахмаді з сім'єю змогли потрапити на територію тільки через півгодини. Сина вже ніде не було

Читайте такожУ Казахстані киргизького музиканта бачили за проплаченого учасника протестів (відео)З'ясувалося, що двомісячного Сохаїла Ахмаді знайшов в аеропорту 29-річний таксист на ім'я Хамід Сафі. Чоловік каже, що хлопчик сидів на землі і плакав.

За словами Сафі, після безуспішних спроб знайти батьків малюка, він вирішив забрати його додому.

"Я залишу цю дитину собі. Якщо його сім'я знайдеться, я віддам його їм. Якщо ні, я сам його виховаю", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

Він дав хлопчикові нове ім'я і познайомив його з іншими членами сім'ї. Фотографії дітей він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Його сусіди, побачивши на Reuters статтю про зниклого в аеропорту хлопчика, зв'язалися з журналістами.

Після майже двох місяців переговорів, прохань і затримання "поліцією талібів" Сафі повернув хлопчика дідусеві та іншим родичам.

Тепер вони будуть домагатися його возз'єднання зі своїми батьками, братами і сестрами, яких евакуювали в США.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Таліби захопили Кабул і оголосили про контроль над усією територією Афганістану 15 серпня. Колишній президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан того ж дня.

30 серпня США остаточно вивели війська з країни, після чого "Талібан" оголосив про повну незалежність Афганістану.

Президент США Джо Байден назвав виведення американських військ з країни "неймовірно успішною місією".

В ході виведення американських військ і евакуації мирних громадян загинули 13 американських військовослужбовців в результаті підриву смертника біля аеропорту Кабула.

30 вересня начальник Генштабу США Марк Міллі назвав причини поразки американської армії в Афганістані. Він зазначив, що це сталося через рішення, прийняті чотирма попередніми адміністраціями. Міллі висловив думку, що США прийняли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані.