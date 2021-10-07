Українцям неодноразово пропонували виїхати до Росії.

Спецслужби Російської Федерації намагалися унеможливити евакуацію українців з Афганістану.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook, про це повідомив один із безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану, співробітник воєнної розвідки України.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель", – розповів розвідник.

У повідомленні зазначається, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію.

Читайте такожБез живої музики: таліби встановили нові правила проведення весільТак, росіяни повідомляли про те, що евакуації українців не буде, та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Водночас, попри небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію.

Також сказано, що відео героїчної та високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди.

Евакуація українців з Афганістану

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України вийшли за межі контрольованої території аеропорту у Кабулі і в максимально небезпечній обстановці знаходили, забирали й рятували людей.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що багато успішних операцій нашої воєнної розвідки залишаються невідомими широкому загалу, але цьогоріч увесь світ дізнався про високий рівень підготовки, майстерності та мужності українських розвідників після блискучого порятунку українців та громадян інших держав зі столиці Афганістану.

Завдяки продуманим та рішучим діям української розвідки, а також навичкам екіпажів транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ було евакуйовано майже 700 осіб.

Автор: Віталій Саєнко