Армійський корпус ЗС Афганістану, який утримував військову базу на околиці міста Кундуз, у майже повному складі здався бойовикам Талібану.
Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на двох афганських офіцерів, які побажали зберегти анонімність.
Зазначається, що бойовики отримали у своє розпорядження цінне військове спорядження корпусу, переважно американське.
Військова база в Кундузі трималася кілька днів. Її здача фактично означає повну втрату урядом контролю над містом.
Член місцевої ради Кундуза Заргул Алемі розповіла журналістам, що кілька днів тому з командирами корпусу зустрілися місцеві старійшини. Вони просили припинити опір і пообіцяли, що Талібан не буде переслідувати військових. Частина військових прийняла пропозицію про капітуляцію, інші відступили в гори.
На момент капітуляції і дезертирства на базі імовірно знаходилося близько двох тисяч бійців. Дислокований там армійський корпус - один з семи в країні, відповідав за північний регіон.
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Напередодні повідомлялося, що афганські бойовики з руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Кундуз, яке є столицею однойменною провінції на північному сході країни.
300-тисячний Кундуз перейшов під контроль талібів 8 серпня. Він відіграє важливу роль і для бойовиків, і для влади, тому що знаходиться на шляху до інших провінцій, багатих корисними копалинами.
Нагадаємо, що" Талібан " перейшов у відкритий наступ після того, як цього року США оголосили про закінчення своєї 21-річної військової кампанії в Афганістані і виведення своїх військ. Останні американські військові покинуть країну до 31 Серпня.