Австрія заявила про шпигунство в посольстві РФ і вислала співробітників

Виявлені пристрої могли передавати секретну інформацію через супутниковий зв'язок.

Австрія ухвалила рішення вислати трьох співробітників російського посольства у Відні за підозрою у шпигунській діяльності. Приводом стало розслідування, під час якого на території дипмісії виявили масивне обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для перехоплення даних.

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що використання дипломатичного статусу для розвідувальної діяльності є неприйнятним, пише Thе Guardian.

"Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", – сказала вона, зазначивши, що вислані співробітники вже покинули країну.

За даними австрійської сторони, на будівлі посольства та прилеглій території були встановлені численні антени, які утворювали так званий "ліс антен".

Австрійська громадська телерадіокомпанія ORF повідомляла, що через цю інфраструктуру міг перехоплюватися трафік міжнародних і національних організацій, які використовують супутниковий зв'язок у Відні.

Влада Австрії наголошує, що країна давно стикається з проблемою розвідувальної активності іноземних спецслужб. У Відні, де розташовані багато міжнародних організацій, таких як ОПЕК, МАГАТЕ та ОБСЄ, діє велика кількість акредитованих дипломатів, частина з яких, за оцінками спецслужб, може бути пов’язана з розвідкою.

За даними колишньої австрійської служби внутрішньої безпеки, у місті з високим дипломатичним статусом можуть перебувати тисячі співробітників розвідувальних структур під дипломатичним прикриттям.

Російська сторона відкинула звинувачення, назвавши рішення Відня "безпідставним і політично мотивованим", і заявила про можливі заходи у відповідь.

Російське шпигунство в ЄС

Нагадаємо, видання The New Yorker повідомляло про те, що російська розвідка вербує в інтернеті молодих людей як "одноразових агентів" для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів по всій Європі. Мета полягає не стільки в тому, щоб підірвати здатність Заходу допомагати Україні, скільки в тому, щоб вплинути на громадську думку щодо доцільності допомоги та її вартості.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Росія націлена на всю Європу в плані шпигунства, саботажу та кібератак.

