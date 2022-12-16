Зазначається, що це перший етап фінансової допомоги, яка має посилити відновлення української енергосистеми.

Австрія перерахує 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Таке рішення було досягнуто за результатами зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова та віце-канцлера - федерального міністра Вернера Коглера.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, сторони обговорили ситуацію в енергетичному секторі України та відзначили, що це перший етап фінансової допомоги, яка разом з обладнанням, яке вже доставлено і буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонтні роботи об'єктів інфраструктури.

"Австрія виділяє 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній", - йдеться в повідомленні.

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Фінансова допомога Україні:

22 листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями.

Крім того, уряд Канади повідомив про початок випуску п'ятирічних "облігацій суверенітету України" у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Вона зазначила, що у 2023 році заплановано виділення 18 мільярдів євро з регулярними виплатами.

22 листопада 2022 року Світовий банк виділив Україні $60 мільйонів пільгової позики.

16 грудня 2022 року Міжнародна фінансова корпорація виділила Україні $2 мільярди.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

16 грудня Росія знову атакувала Україну ракетами.

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