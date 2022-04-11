Нехаммер заявив, що не отримав від зустрічі ніяких позитивних вражень.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер розповів про свої враження від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Kurier.

Відомо, що зустріч відбулася в Москві 11 квітня. Розмова політиків тривала 1,5 години.

За словами Нехаммера, це не було дружнім візитом, він хотів подивитися Путіну в очі і розповісти про те, що він побачив у Бучі.

"Від зустрічі в цілому не отримав жодних позитивних вражень. Я налаштований песимістично. Путін перейшов до військової логіки. Всі ознаки вказують на шторм", - сказав він.

Канцлер Австрії переконаний, що Путін не довіряє міжнародному співтовариству і міжнародному праву.

Також між ними виникла суперечка, в ході якої президент Росії наполягав, що в подіях в Бучі винна Україна.

Нагадаємо, в "Азові" повідомили, що сьогодні Росія застосувала хімічну зброю в Маріуполі.

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