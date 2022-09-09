До такого висновку він прийшов після виступу президента РФ у Владивостоці.

Російський президент Володимир Путін все ще ставить перед собою мету знищити Україну.

Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

За його словами, санкції проти Росії працюють, хоч Кремль і намагається це заперечувати.

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"Зараз важливо стратегічне терпіння і міцні нерви. Санкції з кожним днем стають все більш ефективними. Цілі галузі російської економіки простоюють, Росія скочується в рецесію, а для Європи все ще прогнозують зростання. В ЄС ми іноді є чемпіонами світу з применшення і песимізму, але в даному випадку для цього дійсно немає причин", - сказав Шалленберг.

Австрія готова сприяти переговорам між Росією і Україною, якщо "дипломатія візьме гору".

"Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці видно, що немає ні найменшого бажання відступати. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, як і раніше полягає в тому, щоб знищити Україну", - підкреслив глава МЗС.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі Росії в Україні провалилися.

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