При цьому там зазначили, що США не треба збільшувати ядерний арсенал, щоб успішно стримувати конкурентів.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що російські окупанти "дестабілізують ядерний фундамент" світу своїми атаками на Запорізьку атомну електростанцію.

Салліван підкреслив, що росіяни не зважали на "потенційні катастрофічні наслідки", передає Голос Америки. "Деякі з основних тріщин у ядерному фундаменті прийшли від Росії. 2022 року російські війська безрозсудно атакували Запорізьку атомну електростанцію в Україні, найбільшу АЕС в Європі, і припинили її роботу, не хвилюючись про потенційні катастрофічні наслідки ядерного інциденту", - сказав він.

Салліван також перерахував, що РФ "незаконно призупинила виконання нового договору СНО; вжила заходів для розміщення ядерної зброї в Білорусі; оголосила про вихід з Договору про традиційне озброєння в Європі. За його словами, це "забило останній цвях у труну угоди, яка колись була наріжним каменем європейської безпеки".

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Росіяни роками "просувають розробки нових небезпечних ядерних можливостей, таких як крилаті ракети з ядерною енергією", - наголосив Салліван.

При цьому він зазначив, що США не треба збільшувати ядерний арсенал, щоб успішно стримувати конкурентів.

Санкції США проти РФ

США скасували візи для російських інспекторів ядерних об'єктів та скасовують стандартні дозволи для російських літаків входити у повітряний простір США. У Держдепі США заявили, що ці заходи є відповіддю на порушення Росією Нового договору СНО. США також припиняють обмін інформацією з Росією про статус або розташування ракет і даними про тестові запуски.

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