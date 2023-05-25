Вранці ФСБ РФ заявила про затримання двох "українських" диверсантів. На цій хвилі в Росії поширюються "натяки" про підрив ядерного сховища в Харкові.

РосЗМІ "розганяють" фейк про підготовку удару по сховищу ядерного палива в Харкові на тлі ранкових новин про те, що ФСБ РФ затримала "українських" диверсантів, які готували ядерний теракт по Росії.

Зокрема, пропагандистські "РИА Новости" заявили, що "київський режим" може спробувати організувати провокацію з метою "дискредитації" РФ. Таку інформацію нібито повідомило одне з джерел видання.

"Після підриву сховища Київ звинуватить Москву в завдаванні ракетного удару, зазначив співрозмовник. Катастрофа торкнеться не тільки сходу України, а й Росії, Білорусі та країн ЄС" - йдеться в повідомленні.

Зазвичай Росія саме таким чином анонсує власні злочини.

ФСБ повідомила про затримання двох "українських" диверсантів

Нагадаємо, що сьогодні ФСБ РФ оголосила про затримання двох "українських" диверсантів і двох росіян, які до 9 травня готували масштабний "ядерний теракт" проти Росії і підібралися до двох АЕС - Ленінградської і Калінінської.

Зокрема, зловмисників звинуватили в мінуванні 4 опор ЛЕП Ленінградської АЕС і 7 опор Калінінської АЕС. Повідомляється, що диверсанти планували повністю зупинити роботу ядерних реакторів.

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