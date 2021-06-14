Роману Протасевичу інкримінують організацію дій групи, що порушує громадський порядок, організацію масових заворушень та розпалювання соціальної ворожнечі.

Білоруського опозиційного блогера і журналіста Романа Протасевича звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора повідомив під час прес-конференції в Мінську. Трансляція заходу велася на YouTube-каналі Національного прес-центру Республіки Білорусь.

За словами Гори, Протасевичу інкримінують організацію дій групи, що порушує громадський порядок, і пов'язаних з непокорою законним вимогам представників влади (ст. 342 КК РБ), організацію масових заворушень (ст. 293 КК РБ) і розпалювання соціальної ворожнечі і ворожнечі за ознакою професійної приналежності (ст. 130 КК РБ).

Гора також розповів, що дівчину Протасевича Софію Сапегу, яку було затримано разом з ним, затримали за підозрою в скоєнні злочину за ст. 342 Кримінального кодексу за участь у масових заворушеннях. За цією статтею вона проходить як підозрювана, звинувачення їй наразі не пред'явлено.

Крім того, в СК повідомили, що Сапегу вже притягували як обвинувачувану в іншій кримінальній справі - за ч.3 ст. 130 КК - через те, що була організатором Telegram-каналів, на яких публікували імена і дані білоруських силовиків і держслужбовців.

Голова Слідчого комітету додав, що Сапега дала свідчення.

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, які були на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

4 червня з'явилося «інтерв'ю» Романа Протасевича білоруському каналу. В цьому відео блогер заявив, що «визнає провину» за статтею про організацію масових заворушень в Білорусі. Також Роман Протасевич сказав, що поважає самопроголошеного президента Лукашенка. Крім того, він заявив, що всередині білоруської опозиції розглядався силовий сценарій захоплення влади. Наприкінці «інтерв'ю» Роман Протасевич вибачився, розплакався і заявив, що більше не хоче займатися політикою, і хоче жити нормальним життям, з родиною і дітьми.

Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом і знущанням.

Сьогодні, 14 червня, на прес-конференції в Мінську Роман Протасевич заявив, що під час і після затримання його ніхто не бив.

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Автор: Антоніна Доломанжи