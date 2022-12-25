Рятувальники повідомили, що нібито вже ліквідували загоряння.

У неділю, 25 грудня, у Вітебській області Білорусі сталася пожежа на території нафтопереробного підприємства "Нафтан".

Як повідомляє підконтрольне режиму Олександра Лукашенка агентство БелТА та білоруське МНС, загоряння сталося о 10:12. Рятувальникам повідомили про спалах резервуару РВС-2000 з некондицією нафтопродуктів установки АВТ-6 на території "Нафтану".

Згодом білоруські рятувальники повідомили, що об 11:23 спалах локалізували. Горіння не вийшло за межі конструкції резервуару. Через декілька хвилин в МНС заявили про ліквідацію пожежі.

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Причини пожежі не уточняють. Даних щодо постраждалих немає.

"Нафтан" - один із провідних виробників продуктів нафтопереробки та нафтохімії в Білорусі . Він реалізує свою продукцію зокрема в Африку та Азію.

Загадкові пожежі на об'єктах нафтопрому: що відомо

До цього регулярно горіли нафтопереробні заводи та інші об'єкти нафтопрому у союзній для Білорусі Росії. 20 грудня в Чувашії сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Газопроводом, побудованим на початку 1980-х, російське паливо постачають до Західної Європи через Україну.

Раніше стався вибух на нафтопереробному заводі в Ангарську, який є найбільшим НПЗ у східному Сибіру. Вогонь охопив 2 тисячі 500 квадратних метрів.

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