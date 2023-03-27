Також Тегеран погодився надати ракети малої дальности та артснаряди.

Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дешеві дрони, які потім застосовуються для ударів по Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США. Зазначається, що співпраця між країнами активізувалась після того, як Тегеран погодився додатково надати ракети малої дальності, танкові й артилерійські снаряди.

За це Іран хоче отримати від РФ кібердопомогу, десятки елітних російських ударних вертольотів, реактивних винищувачів, а також допомогу у реалізації ракетної програми дальньої дії.

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"У минулому Москва довго опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що вони згодом будуть продані на чорному ринку", - заявили співбесідники.

За даними США, головним постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка пов'язана з міністерством оборони країни-окупанта.

"З огляду на чудові можливості Росії, будь-яка передача знань покращить кіберможливості Ірану... Відчуваючи себе загнаними в кут США та їх союзниками, як Іран, так і Росія, схоже, сповнені рішучості змусити цей альянс працювати", – пояснила аналітик з питань кіберполітики Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру Енні Фікслер.

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Як відомо, Іран почав підтримувати російську війну в Україні, поставляючи Москві дрони-камікадзе для ударів по критичній цивільній інфраструктурі нашої країни, ще влітку минулого року. Сам Іран продовжує офіційно заперечувати свою причетність до передачі цього озброєння окупантам.

25 лютого в британській розвідці повідомили, що РФ могла вичерпати запаси іранських дронів-камікадзе. Нещодавно у відомстві заявили, що Росія почала на регулярній основі отримувати малі партії ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва.

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