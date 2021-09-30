У зв'язку зі стріляниною президент підписав указ про оголошення надзвичайного стану в пенітенціарній системі країни на 60 днів.

В одній з найбільших тюрем Еквадору сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинули 116 осіб, ще 80 були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Конфлікт між членами злочинних угруповань стався у в'язниці Penitenciaria del Litoral в провінції Гуаяс. Силовикам знадобився час, щоб встановити контроль над в'язницею.

"Дуже шкода, що злочинні угруповання намагаються перетворити в'язниці на поле битви за владу. Я прошу Бога благословити Еквадор, щоб ми могли уникнути нових людських жертв", - зазначив Лассо.

У зв'язку зі стріляниною президент підписав указ про оголошення надзвичайного стану в пенітенціарній системі країни на 60 днів, щоб "відновити порядок і запобігти новим епізодам насильства". А уряд посилив військову присутність за межами об'єкта.

Також влада допоможе сім'ям загиблих і поранених ув'язнених.Читайте такожДанія заборонила довічно ув'язненим вступати у відносини

Нагадаємо, минулого року в Мексиці бойовики напали на реабілітаційний центр.

Цей напад став одним з найстрашніших масових вбивств з того часу, як президент Андрес Мануель Лопес Обрадор вступив на посаду, пообіцявши знизити рівень насильства.

Автор: Віолетта Орлова