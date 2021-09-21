Разом з учнем 44-річна Крістін Кнудсен приймала "небезпечні речовини".

В окрузі Берген, штат Нью-Джерсі, США вчителька малювання зайнялася сексом з учнем і потрапила до в'язниці.

Про це повідомляє The Daily Voice.

44-річна Крістін Кнудсен була заарештована за секс з учнем школи, в якій працювала. Більш того, разом з учнем вона приймала "небезпечні речовини". Інцидент трапився восени 2018 року.

Вчительці пред'явлені звинувачення в зґвалтуванні і двох випадках "заподіяння небезпеки здоров'ю другого ступеня".

За даними слідства, учневі на момент скоєння злочину було менш як 16 років.

Зараз Кнудсен заарештована і перебуває у в'язниці, чекаючи на перше судове засідання. Влада округу заявила, що на цей час учням школи нічого не загрожує.

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Нагадаємо, в американському штаті Техас вчителька спокусила 15-річного учня в школі Canyon High School в Сан-Антоніо.

34-річну Емілі Марі Андерсон заарештували 16 серпня. У 2020-2021 навчальному році вона працювала педагогом інклюзивної освіти та помічником керівника команди чирлідингу.

Тепер Андерсон можуть випустити під заставу в розмірі 50 тисяч доларів до суду. А тим часом поліція розшукує інших можливих жертв домагань.

Автор: Віолетта Орлова