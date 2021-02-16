Рятувальні роботи тривають.

В індійському штаті Мадх'я-Прадеш автобус з пасажирами зірвався з мосту та впав у водяний канал. Щонайменше 40 людей загинули.

Читайте такожУ Конго перекинулася баржа з 700 пасажирами, понад двісті людей зникли безвістиУ момент трагедії в автобусі було близько шести десятків людей, повідомляє BBC.

За інформацією місцевої влади, сім пасажирів і водій вижили та змогли дістатися берега. Решту постраждалих розшукують рятувальні бригади.

Очевидці кажуть, що водій не впорався з керуванням.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття та пообіцяв виплатити матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим.

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Переклад: Катерина Комолова