В індійському штаті Мадх'я-Прадеш автобус з пасажирами зірвався з мосту та впав у водяний канал. Щонайменше 40 людей загинули.
Читайте такожУ Конго перекинулася баржа з 700 пасажирами, понад двісті людей зникли безвістиУ момент трагедії в автобусі було близько шести десятків людей, повідомляє BBC.
За інформацією місцевої влади, сім пасажирів і водій вижили та змогли дістатися берега. Решту постраждалих розшукують рятувальні бригади.
Очевидці кажуть, що водій не впорався з керуванням.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття та пообіцяв виплатити матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим.
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