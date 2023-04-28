Експерти дослідили частини 20 іранських дронів, взятих з України, половина з них – Shahed-136.

Безпілотники Shahed-136, які Іран продав РФ, обладнані двигунами з німецькими технологіями, вкраденими майже 20 років тому.

Як пише CNN, британська організація Conflict Armament Research (CAR) в період з листопада 2022 року по березень 2023 року дослідила частини 20 іранських дронів взятих з України, половина з них – Shahed-136.

Згідно з дослідженням, двигун розробила іранська Oje Parvaz Mado Nafar, відома як Mado. Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах дрона.

Відео дня

Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для застосування західних технологій на своїх безпілотниках і ракетах, незважаючи на міжнародні санкції.

За даними CAR, Mado намагалася приховати участь у створенні дронів Shahed. На це вказує те, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, стерті.

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі закупівель, які сприяють міжнародному постачанню ключових компонентів до Ірану", – зазначається у звіті CAR.

Експерт CAR Таймур Хан зазначив, що Іран "придбав західні компоненти і технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок".

При цьому СNN припускає, що доходи від продажу дронів Shahed-136 РФ будуть реінвестовані у вдосконалення галузі.

Як РФ використовує іранські дрони проти України

Російські окупанти регулярно використовують іранські дрони-камікадзе для атак по території України. Такі атаки, як правило завдають чималої шкоди інфраструктурним об'єктам.

Регулярні поставки Іраном ударних безпілотників Росії проходить по Каспійському морю. Крім цього, за даними ЗМІ, нещодавно Іран представив ударний БПЛА "Shahed-191", оснащений мобільною системою запуску.

Вас також можуть зацікавити новини: