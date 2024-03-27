Аналітики пояснили, з якою метою Лукашенко зробив свою заяву стосовно розстрілу людей у "Крокус Сіті Холі".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на московський "Крокус Сіті Хол" тікали до Білорусі, а не до України, тим самим спростовуючи заяву Кремля про причетність України.

На це звернули увагу аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Вони припустили, що Лукашенко зробив це щоб уникнути запитань про те, чому нападники прямували передовсім до Білорусі. В Інституті додали, що у Лукашенка "дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу".

"Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, щоб укритися там, може мати руйнівні політичні наслідки для Лукашенка і його режиму, оскільки підніме питання про те, чому вони думали, що в Білорусі їм буде безпечно і хто міг би їм там допомогти", - поділились думкою аналітики.

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Тому, щоб уникнути суперечок про гіпотетичні зв'язки нападників з Білоруссю, Лукашенко заявив, що білоруські сили відіграли важливу роль у арешті териристів. Але при цьому заява Лукашенка підриває наратив Кремля. Також ця заява зменшує його вразливість перед спробами Кремля використати непублічну інформацію про плани втечі нападників для тиску на нього в майбутньому.

У свою чергу Путін та інші російські чиновники намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на концертний зал. А це говорить про те, що російська диктатура ще не до кінця зрозуміла, як узгодити свою пропаганду з реальністю, яка свідчить про провал розвідки та правоохоронних органів РФ.

Теракт у Москві

Увечері 22 березня стався теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол". 23 березня Путін заявив, що чотирьох терористів затримали під час спроби втекти в Україну. Він заявив, що треба відповісти на запитання, "чому терористи після скоєного намагалися втекти саме в Україну".

Видання Bloomberg раніше писало, що оточення Путіна не вірить у причетність України до теракту у "Крокусі".

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