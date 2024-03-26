Атака на московський концертний зал "Крокус Сіті Холл" є значним провалом російської розвідки та правоохоронних органів.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), наявні докази не говорят про жодну складну теорію змови проти РФ. Але те, що Кремль і ультранаціоналісти звинувачують в атаці, яку скоїла "Ісламська держава", Україну, може дорого коштувати внутрішній безпеці РФ та життю цивільного населення.

Аналітики ISW вважають, що Кремль та його ультранаціоналістичні пропагандисти ігнорують явну загрозу, яку становлять операції ісламістів на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет пропаганді і розповсюдженню неправдивих звинувачень України в причетності.

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Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокус Сіті Холу" варта будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких РФ може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів.