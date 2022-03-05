На нерухомість накладено арешт відповідно до європейських санкцій, введених проти РФ за напад на Україну.

В Італії арештували нерухомість російського нафтового магната Алішера Усманова та кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

Зокрема, йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо (їхня вартість становить 8 млн євро), а також про віллу Усманова в Арзачене на Сардинії (її ціна приблизно 16 млн євро), повідомляє газета La Repubblica.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Італії вже конфіскували яхти Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка, а також віллу в Тоскані колишнього депутата Держдуми РФ Олега Савченка. Зокрема яхта Мордашова під назвою "Леді М" оцінюється в 65 млн євро.

Видання зазначає, що країна швидко вводить санкції проти олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна, і вартість активів, на які до цього часу накладено обмеження, оцінюються у 140 млн євро. При цьому газета підкреслила, що у російських олігархів в Італії дуже багато рухомих і нерухомих активів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина конфіскувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова. Судно Dilbar, що належить Усманову, — найбільша моторна яхта у світі з водотоннажністю 15 тис. 917 тонн, на ній розташований найбільший басейн, коли-небудь встановлений на яхті, два вертолітні майданчики, сауна, салон краси і тренажерний зал. Усманов купив Dilbar у 2016 році за $600 млн, її будували на замовлення протягом 52 місяців. З жовтня 2021 року ця яхта перебувала у порту Гамбурга на модернізації.