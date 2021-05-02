Ця країна є світовим лідером за кількістю вакцинованих від COVID-19.

В Ізраїлі проти коронавірусу повністю щеплено близько 75% дорослого населення.

За даними МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини отримали 5 405 523 осіб, другу дозу - 5 094 785, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожІзраїль повідомляє про виявлення "індійського" штаму коронавірусу: заразилися навіть вакцинованіПовністю вакциновано близько 55% населення країни і близько 75% дорослого населення (віком від 16 років). Перше щеплення отримали близько 58% ізраїльтян, більш ніж 79% дорослого населення.

З 1 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус, за умови, що їм виповнилося 16 років і що з їхнього одужання минуло більш як 3 місяці. На відміну від тих, хто не хворів, перехворілі отримують тільки одну дозу вакцини для закріплення імунної відповіді.

Питання про вакцинацію неповнолітніх обговорюється. Проводяться дослідження. 31 березня компанія Pfizer оголосила, що вакцина проти коронавірусу на 100% ефективна для підлітків віком від 12 років.

Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованих від COVID-19. Також у топ-10: ОАЕ, Чилі, Бахрейн, США, Велика Британія, Угорщина, Сербія, Німеччина, Франція.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва