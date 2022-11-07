Висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для України Латвії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на виправдовування злочинів Російської Федерації мером одного з найбільших міст у Латвії.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook звернув увагу, що мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні.

"Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - наголосив Ніколенко.

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Що передувало

Як відомо, Елксніньш заявив, що окупований Крим є "частиною Росії". Він відмовився назвати Росію агресором.

"В Україні йде війна – це ясно і само собою зрозуміло, Росія не воює на території своєї країни — це теж ясно і самоочевидно", - сказав він. Але на питання, чий Крим, латвійський політик відповів: "Крим є частиною Російської Федерації".

Говорячи про відповідальність Росії за бійню в Бучі, Елксніньш сказав: "У всьому, що сталося, Росія, Україна і Сполучені Штати несуть беззастережну відповідальність".

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