Генсек ООН заявив, що повернення до "зернової угоди" в її колишньому вигляді не має сенсу.

Відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи в колишній формі навряд чи матиме сенс. Про це на прес-конференції в Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє "Укрінформ".

"Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення "зернової угоди" матиме сенс", - сказав він.

При цьому генсек ООН зазначив, що "було б дуже цікаво, якби у Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства".

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Зернова угода - що відомо

У липні РФ відмовилася продовжувати дію "зернової угоди" з експорту українського продовольства Чорним морем. Тоді президент Володимир Зеленський попередив, що експорт продовжуватимуть без участі країни-агресора.

У серпні ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, в першу чергу ті, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

Останні успішні атаки морськими дронами разом із нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден.

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