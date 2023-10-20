Водночас Київ закликає партнерів організувати патрулювання у Чорному морі та надати Україні додаткові засоби захисту портової інфраструктури від російських обстрілів.

Переговори про повернення Москви до "зернових угод" більше не мають сенсу, оскільки гуманітарний морський коридор успішно працює без РФ.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. "Зерновий коридор нового формату успішно функціонує без участі держави-агресора. З вересня 2023 року новим морським коридором, прокладеним Україною, скористалися понад 30 суден. Україна – відповідальний постачальник продукції, який за будь-яких обставин шукає шляхи забезпечення виконання своїх зобов’язань у рамках укладених угод", - наголошується у повідомленні.

Успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі.

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"Переговори про повернення Москви до "зернових угод", з яких вона сама вийшла, більше не мають сенсу. Успішне функціонування нового зернового коридору стало можливим завдяки Силам оборони України, які витіснили російський флот з північно-західної акваторії Чорного моря", - зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Водночас Київ закликає партнерів посилити спроможності судноплавства у Чорному морі. Зокрема, організувати патрулювання і тралення морських вод, а також надати Україні додаткові засоби для захисту портової інфраструктури від російських обстрілів.

Успіхи України у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня молодший міністр оборони Великобританії Джеймс Гіппі зазначив, що прогрес України повільний, але він є. При цьому наголосив, що Україна в Чорному морі досягла "функціонального ураження російського Чорноморського флоту".

Як відомо, Україна у квітні 2022 року змогла потопити крейсера "Москва". А в 2023 році серйозно пошкодила великий десантний російський корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов", який міг нести крилаті ракети "Калібр".

10 жовтня 2023 року стало відомо про "вишки Бойка". Україні повернула контроль над "вишками Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Британське видання The Guardian у жовтні, аналізуючи удари по російських об’єктах в окупованому Криму зазначало, що Україна повернула собі Чорне море принаймні частково, перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів, – це велике досягнення, враховуючи, що Україна має лише жменьку старих літаків та взагалі не має значущого військово-морського флоту.

5 жовттня 2023 року з'явился інформація про те, як Україна відвоювала у Росії Чорне море. Як свідчать супутникові дані, Росія була змушена вивести з окупованого Севастополя два фрегати, три ударні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів, патрульний катер і малі ракетні кораблі. Їх перекинули на схід до безпечнішої російської гавані Новоросійськ. Група інших човнів вирушила із Севастополя до Феодосії, порту на східному березі Криму.

Зерновий коридор

В серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

16 серпня із Одеського порту вийшло першу судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року. Після нього вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року.

У вересні 2023 року тимчасовим коридором до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження. Таким чином, за словами фахівців, доведено, що зерновий коридор без Росії може працювати.

19 жовтня 2023 року з портів Великої Одеси тимчасовим коридором вийшло перше судно з зерном. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

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