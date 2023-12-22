У розвідці наголосили, що панування Росії у Чорному морі закінчилось.

Успішні атаки морськими дронами разом із нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден.

Про це виданню The New York Times розповів військовий Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони з позивним "Тринадцятий", який командує флотом ударних надводних дронів ГУР.

Він розповів, що знищення російських десантних катерів класу "Акула" та "Серна", вдалі атаки на патрульний корабель ЧФ РФ "Сєргій Котов" та розвідувальне судно держави-агресора "Іван Хурс" - робота операторів морських дронів української воєнної розвідки.

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"Коли ми влучили в ціль, уся команда, звісно, була переповнена емоціями. Ми кричали і вітали один одного", - так описав розвідник емоції після ураження "Котова".

За словами воїна, нова зброя відіграла дуже важливу роль у війні з росіянами на морі та довела свою ефективність.

"Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки", — сказав Тринадцятий.

Також він пояснив, що росіяни намагаються різними способами перешкоджати атакам морських дронів, тож кожна нова місія потребує вдосконалення як тактики, так і самої зброї.

"З кожною новою операцією вчимось і ми, і вони (росіяни)", — зазначив розвідник.

Він наголосив, фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.

"Їх можна відштовхнути. Панування Росії у Чорному морі закінчилось", ― підсумував воїн.

Ситуація на Чорному морі

Вночі 10 листопада внаслідок операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ. В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Сили оборони України 14 вересня завдали удар по двох російських патрульних кораблях у Чорному морі. Один із них, "Сергей Котов", через отримані ушкодження надовго відправится в ремонт.

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