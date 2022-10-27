В ООН також пропонують розширити експортну угоду, включивши до неї ще один порт - Миколаїв.

Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "стримано оптимістично налаштований" щодо можливості продовження дії зернової угоди між Україною та Росією.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку жовтня для обговорення з російськими офіційними особами зернової угоди.

Відео дня

"Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. …І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", - сказав Гріффітс журналістам.

ООН працює над продовженням угоди до року та спрощення спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Зокрема, в ООН заявили, що наразі є затримка у проходженні інспекції щодо більш ніж 150 кораблів.

"Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.

Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши до неї ще один порт - Миколаїв.

Зерновий коридор для українського експорту: деталі

Як повідомляв УНІАН, для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Угодою передбачено 120 днів для вивозу українського зерна з можливістю пролонгації строку дії.

Перше від початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідоме гальмування Росією українського продовольчого експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: