Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "стримано оптимістично налаштований" щодо можливості продовження дії зернової угоди між Україною та Росією.
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку жовтня для обговорення з російськими офіційними особами зернової угоди.
"Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. …І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", - сказав Гріффітс журналістам.
ООН працює над продовженням угоди до року та спрощення спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Зокрема, в ООН заявили, що наразі є затримка у проходженні інспекції щодо більш ніж 150 кораблів.
"Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.
Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши до неї ще один порт - Миколаїв.
Зерновий коридор для українського експорту: деталі
Як повідомляв УНІАН, для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Угодою передбачено 120 днів для вивозу українського зерна з можливістю пролонгації строку дії.
Перше від початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.
24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.
У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідоме гальмування Росією українського продовольчого експорту.
Вас також можуть зацікавити новини: