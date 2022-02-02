США збільшили рівень бойової готовності військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу.

Президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військових сил США у Східній Європі.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіційних осіб, це розгортання спрямоване продемонструвати підтримку союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії біля України.

Як поінформували видання співрозмовники, США перекинуть 2 тисячі військових до Польщі і ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, зокрема Румунію.

Читайте такожСША звернулися із закликом до Росії щодо України

Деякі з військ, якими посилять східний флаг Альянсу, вже розміщені у Європі. Інша частина прибуде зі США, пише CNN.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

Минулого тижня американський глава Джо Байден заявив про намір перекинути частину американських військ до країн НАТО у Східній Європі.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: