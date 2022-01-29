Російська Федерація до кордонів України стягнула близько 130 тисяч військових.

Президент США Джо Байден заявив, що направить війська США у країни НАТО Східної Європи, таким чином посиливши безпеку країн цього регіону.

Про це він заявив у п’ятницю, 28 січня, цитує CNN.

Він уточнив, що перекидання військ відбудеться "найближчим часом".

"Найближчим часом я буду перекидати війська США у Східну Європу до країн НАТО", - сказав американський глава журналістам, коли у нього запитали про терміни перекидання військ. Він додав, що не володіє оновленими даними щодо ситуації в Україні.

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За словами представника Пентагону, США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

Коментар Байдена прозвучав за кілька годин після того, як вищий військовий генерал США й голова Об’єднаного комітету глав штабів Марк Міллі попередив, що російське вторгнення в Україну буде "жахливим" для країни, й закликав Путіна обрати дипломатичний шлях.

27 січня Джо Байден вчергове зідзвонився з Володимиром Зеленським, їхня розмова, за словами джерел CNN, проходила "не дуже гладко". Білий дім нібито розлютився тим, що український глава применшує російську загрозу.

Згодом Вашингтон, а також МЗС України, публікацію американських журналістів назвали неправдивою.

На прес-конференції для іноземної преси Зеленський зазначив, що у нього "немає непорозумінь" з американським колегою, просто він "глибоко розуміє, що відбувається в державі".

При цьому український президент підкреслив, що не виключає вторгнення росіян.

За новими даними Міноборони, Російська Федерація до кордонів України стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу.