Те, що німці підтримали ініціативу і дозволили поставити машину посеред розкішного району Берліна, для Німеччини сміливий крок.

До столиці Німеччини Берліну привезли понівечений автомобіль, на якому цивільні українки намагалися втекти від російських військових в Бучі, але їх розстріляли.

Понівечена машина стоїть на престижному бульварі Курфюрстендамм і розповідає німцям історію вбитих українок – в авто загинули три жінки і 14-річна дівчинка, йдеться в сюжеті ТСН.

Курфюрстендамм - одна з найдорожчих вулиць Берліна, на якій розташовані фешенебельні магазини і ювелірні бренди, і де гуляють небідні берлінці та туристи. Навпроти декілька кафе з великими вуличними терасами. І просто посеред цього спокою і добробуту - понівечений згорілий автомобіль німецької марки.

На цьому бусі волонтерка Жанна Каменева евакуйовувала людей. На початку березня вона вивозила з Бучі Марію Іщук та Тамілу Іщенко з її 14-річної донькою, але автівку розстріляли російські солдати.

"Вони виїжджали з Бучі саме в той момент, коли російські війська вже були в Бучі, але люди ще старалися просочитися повз них, і на одній із вулиць було попадання з ручного гранатомета. Бачимо, що вся сила вибуху сталася в салоні. Невідомо, чи хтось вижив, але машина загорілася. Тіла лежали там весь час, поки російські війська були в Бучі, їх ніхто не витягував", - розповів ініціатор проекту Роман Семенишин-Браеску.

Чоловік загиблої волонтерки - військовослужбовець, дозволив везти автівку за кордон, щоб німці подивилися на злочини росіян.

Те, що німці підтримали ініціативу і дозволили поставити машину посеред розкішного району Берліна, для Німеччини сміливий крок. Нещодавно саме в німецькій столиці заборонили виставку розбитої російської техніки, яку хотіли поставити перед посольством РФ.

Мер району Шарлоттенбург говорить про недалекоглядність німецької політики, коли після російської війни в Грузії, Сирії, на Донбасі і анексії Криму Берлін і далі вів справи з РФ. А дехто тут і досі переконує запустити російський газогін "Північний потік-2" і тиснути на українців, щоб ішли на поступки Росії.

"У нас дискусії в адміністрації, у суспільстві, чи треба вам везти сюди війну? Ні, це не ми привезли війну. І нам треба позбавлятися такої комфортної і зручної позиції. Бо такі люди хочуть тільки одного – лишити все, як було раніше", - кажуть місцеві німці.

Тим часом для німців на літній терасі кафе відкрився контрастний вид. "Нічого поганого немає, що тут показують, який вигляд війна насправді має в Україні, це правильно і ні, це не заважає мені пити каву. Надто пізно Німеччина стала на правильний бік і підтримала вас, і зараз допомога приходить надто повільно", - сказав відвідувач закладу.

Розстріляна машина з Бучі стоятиме на берлінському Курфюрстендамм місяць, а потім може поїхати далі Німеччиною та іншими країнами Європи.

Як повідомляв УНІАН, у березні недалеко від Бранденбурзьких воріт в центрі Берліна два танки Т-34, які є частиною радянського військового меморіалу, покрили величезними українськими прапорами. Прапори двічі знімала німецька поліція, втім, карати нікого не планували.

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