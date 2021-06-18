Байден підписав закон, що оголошує кінець рабства у США федеральним святом.

Американський президент Джо Байден підписав закон про визнання федеральним святом Дня скасування рабства в США.

19 червня буде відзначатися кінець рабства, повідомляє USA Today.

Сама церемонія підписання документу була проведена у Східній кімнаті Білого дому: після Байдена його підписали віце-президент Камала Гарріс та ключові законодавці.

"Великі нації не ігнорують свої найболючіші моменти, вони приймають їх. Згадуючи ці моменти, ми починаємо зцілюватися і ставати сильнішими", - прокоментував підписання закону Байден.

15 червня члени Сенату Конгресу США одноголосно схвалили проект закону, який закріплює статус федерального свята за Днем скасування рабства, а вже на наступний день цей документ затвердила Палата представників. При цьому тільки 14 конгресменів-республіканців виступили проти нього.

BREAKING: Pres. Biden signs bill establishing Juneteenth as a federal holiday. https://t.co/9kpu90QEQ1pic.twitter.com/TKDaBdaCsy — ABC News (@ABC) June 17, 2021

Скасування рабства в США

День 19 червня відомий в США як День свободи або День визволення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 19 червня 1865 року, аби домогтися звільнення афроамериканців, які все ще перебували в рабстві після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.

Зараз День визволення вже відзначають на своєму рівні 49 з 50 штатів, за винятком Гаваїв, а також федеральний округ Колумбія.

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Автор: Олег Давигора