Повідомляється про шістьох постраждалих.

В Улан-Баторі спалахнули масові протести через "справу про вугілля". Люди спробували увірватися в Палац уряду і вступили в конфлікт з силовиками. Через це шестеро осіб отримали поранення.

Інформацією про протести поділилося видання Central Asia, посольство США у Монголії та росЗМІ. Демонстрації розпочалися вчора, 4 грудня. Жителі столиці зібралися на площі Сухе-Батора і здійснили марш по місту, але були зупинені правоохоронцями.

Сьогодні, 5 грудня, акція повторилася. Як повідомляють росЗМІ, протестувальники спробували увірватися в Палац уряду. Вони вступили в протистояння з силовиками, в результаті чого шестеро людей отримали поранення. За попередньою інформацією, постраждали четверо співробітників Служби безпеки палацу і двоє протестувальників.

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Причина протестів в Улан-Баторі

Люди організували страйки через "справу про вугілля", якого викрали на $12 мільярдів. Як нещодавно повідомляли ЗМІ, в Китай прибуло менше продукції, ніж вивезли з Монголії.

У Піднебесній стратили осіб, причетних до розкрадання, і передали інформацію про фігурантів справи з боку Монголії прем'єр-міністру Оюун-Ердену Лувсаннамсраю.

Офіційний Улан-Батор скликав екстрене засідання уряду і пообіцяв розібратися з винними в крадіжці протягом двох тижнів. При цьому протестувальники продовжують вимагати "розкрити корумпованість влади і назвати імена злодіїв".

Як повідомили на телеканалі Eagle, губернатор Улан-Батора видав наказ про силовий розгін людей. Але протестувальники вже заявили, що нікуди йти не збираються.

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