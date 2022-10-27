Книга для школярів була переповнена російською пропагандою.

В угорський шкільному підручнику з географії для 8 класу виявили російську пропаганду. У книзі війну Росії проти України називають "громадянським конфліктом", який роздмухують РФ, Євросоюз та США.

Про це повідомляє InfoPost.

Так, автори підручника переконують угорських школярів у тому, що в Україні йде "громадянська війна". При цьому зазначено, що Росія напевно не причетна до війни.

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Крім того, в підручнику є малюнок, на якому Україну розривають російський ведмідь і чоловіки в символіці США і ЄС. Школярам же задають питання: "Кому (з них) повинна належати Україна?"

Дана інформація викликала хвилю обурення на адресу Угорщини. В результаті Державний секретаріат освіти доручив вилучити з онлайн-підручника скандальну сторінку.

За словами глави Української Асоціації "Єдність" Вікторії Петровської, держсекретаріат не звертався з проектом нової редакції.

"З розмови з представниками урядового кабінету освіти, нам здається, що до цієї частини підручника восьмикласники дійдуть в лютому-березні", - вказала Петровська.

Зазначається, що цей підручник затвердили ще у 2018 році.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий дружбою з президентів РФ Володимиром Путіним і своєю проросійською позицією. Він неодноразово заважав введенню санкцій щодо Москви.

Крім того, у вересні він закликав ЄС скасувати всі санкції проти РФ до кінця року, тому що нібито обмеження, а не політика Путіна призвели до економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в ЄС.

7 вересня стало відомо, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою і спотвореними фактами, який здатний налаштувати школярів на вороже ставлення до України.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України вимагало якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику з географії.

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