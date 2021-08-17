Перед смертю чоловік довгий час боровся з раком жовчних проток.

В Японії на 70-му році життя помер видавець Макі Кадзі, який вважається "хрещеним батьком" всесвітньо відомих головоломок судоку.

Про це повідомляє Japan Today, посилаючись на заяву його компанії Nikoli Co.

До липня Кадзі обіймав посаду генерального директора в цій компанії з виробництва головоломок.

Чоловік помер 10 серпня у своєму будинку в Мітаку, передмісті Токіо. Перед смертю він довгий час боровся з раком жовчних проток.

Похорони відбулися в сімейному колі.

Судоку — що це і історія створення

Судоку — це головоломка з ігровим полем 9 на 9 квадратів, які необхідно заповнити цифрами від 1 до 9 так, щоб в кожному рядку, стовпці і блоці (3 на 3) кожна с них зустрічалася лише один раз. Деякі квадрати вже заповнені цифрами — вони відіграють роль підказок.

Читайте такожУ США помер засновник порножурналу Hustler Ларрі ФлінтХоча Кадзі і називають "хрещеним батько" судоку, він не є винахідником цієї головоломки. Її автором вважається американець Говард Гарнс - він вперше опублікував свою гру Number Place в США в 1979 році.

У 80-х роках Кадзі, який тоді працював у друкарні, побачив цю головоломку і, трохи її переробивши, надрукував у своєму журналі Nikoli.

"Судоку" є скороченням від повної назви, яку дав головоломці японець - Sūji wa dokushin ni kagiru. У перекладі з японської це "Цифра використовується тільки раз".

Гра стала неймовірно популярною в Японії, і у 2004 році видання з судоку помітив студент з Нової Зеландії — він запропонував виданню The Times опублікувати одну з таких японські головоломки, після чого вони підкорили спершу Європу, а потім — і США.

Автор: Станислав Кожемякин