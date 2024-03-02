За словами місцевої влади, сталося це через несправність обладнання на підприємстві.

В Єкатеринбурзі на електропідстанції "Калінінська" в ніч проти 2 березня, від якої отримують живлення три оборонні підприємства, серед яких і "Уралмаш", стався вибух.

Як повідомляють російські телеграм-канали, на місці події було знайдено сліди вибухових речовин. Попередньо було закладено саморобний вибуховий пристрій. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто його міг принести на територію електропідстанції.

Водночас в Антитерористичній комісії Уралу стверджують, що вибух пов'язаний з "несправністю електрообладнання". Там додали, що випадок не порушив енергопостачання до районів столиці Середнього Уралу.

"Електрообладнання підстанції "Калінінська" працює в штатному режимі. Постраждалих немає. На місці працюють фахівці МЕМ Уралу", - зазначили у повідомленні.

Своєю чергою російський блогер та аналітик Анатолій Несміян вважає, що до цього причетні "українські диверсії".

"Туди, куди не долітають безпілотники, пішим ходом тепер доходять диверсанти. Взагалі, почати СВО (спеціальна воєнна операція - так в Росії називають війну в Україні. - УНІАН) проти країни з багатющим досвідом партизанської війни в тилу ворога було вкрай мудрим рішенням. На рівні геніального осяяння. Таке враження, що історію російське керівництво в дитинстві вчило в проміжках між зборами борців і поїздками на змагання", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про завод "Уралмаш"

"Уралмаш" — це потужний центр машинобудування в Росії, який розташований у Єкатеринбурзі. Завод побудували в 1928-1933 роках. Він є одним з лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів й енергетики.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 2 березня в Санкт-Петербурзі пролунав сильний вибух. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Крім того, в російському Липецьку 24 лютого безпілотники атакували один із найбільших металургійних комбінатів в РФ. На місці події сталася сильна пожежа.

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