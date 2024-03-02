Ймовірно, він мав атакувати нафтобазу, розташовану поруч, але російська ППО приземлила БПЛА на будинки.

В ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів потужний вибух. Пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє SHOT, мешканці чули звук двигуна у небі, а потім стався гучний вибух над житловими будинками на Піскарівському проспекті. БПЛА нібито впав у дворі між будинками. Значно пошкоджено фасад будинків та автомобілі, припарковані поруч.

За даними російських пабліків, через вибух евакуювали близько сотні людей. Жертв нібито немає. Як пише SHOT, дрон летів на нафтобазу, але російська ППО приземлила його на будинки.

"Пітерська нафтобаза "Струмки", попередньо, була ціллю БПЛА. Пошкоджений будинок знаходиться за кілометр від неї", - пише канал.

Росію атакують аналоги "шахедів"

Як повідомляв УНІАН, Україна суттєво наростила свої можливості по виробництву ударних БПЛА.

"На цей рік наші можливості зробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії. Українські аналоги є, і те, що ви бачите, як на Росії вибухає – це все дрони українського виробництва", – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

За його словами, українські аналоги дуже схожі на російські, якщо казати про основні параметри. Маються на увазі, перш за все, кількість вибухівки та дальність дії. Олександр Камишин додав, що наразі вже є закордонні партнери, які хочуть придбати українські дрони.

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