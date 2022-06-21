Жозеп Боррель розніс російський фейк про провину ЄС у блокування експорту українського зерна.

Європейський союз розвіяв Російські фейки про продовольчу кризу у світі. Міністри закордонних справ країн Африки отримали відповідний лист з роз'ясненням.

Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС із зовнішніх справ.

Дипломат вказав, що саме РФ блокує експорт українського зерна.

"Це цілеспрямована спроба використовувати продовольство як зброю у війні. Це навмисна спроба створити голод у світі для того, щоб чинити тиск на світ, ЄС і Україну. Типова схема російської пропаганди - створити проблему, а потім звинувачувати нас у ній. Вони звинувачують санкції ЄС у продовольчій кризі. Це не наші санкції, а російські дії", – зазначив Боррель.

За його словами, глави МЗС африканських країн отримали лист з докладним поясненням про роботу антиросійських санкцій.

"Водночас ми готові вивчити спільно з ООН випадки, які можуть статися, у разі надмірної реакції деяких економічних акторів", – підсумував дипломат.

Крадіжка зерна з України - що відомо

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кішка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна і ООН підготували дорожню карту щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається в світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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